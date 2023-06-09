Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı 'Hürjet' 25 Nisan'daki ilk uçuşundan itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK'ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız" dedi.

Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet'te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.