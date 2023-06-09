Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı 'Hürjet' 25 Nisan'daki ilk uçuşundan itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalarına başlanan Hürjet, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirdi. Hürjet, o tarihten itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak, uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarı ile icra etti. Son uçuşunda ikinci test pilotu da yer aldı. Bundan sonraki test dönemlerinde Hürjet, iki pilot ile gökyüzünde olacak.