Suriye'de zalim Esad'ın dönemi sona erdi. Muhalifler Şam'ı ele geçirdi, Beşar Esad ardına bile bakmadan kaçtı. BAAS rejiminin sona ermesiyle Suriye bayrağı da değişirken Türkiye'den yaşananlara ilişkin ilk değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'daki Suriye zirvesinde "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Esad'a yönelik çağrılarını anımsatan Fidan, "Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk" dedi. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası konusunda elinden geleni yapacağını belirten Fidan, SDG (PKK/YPG) konusunda da bölgedeki aktörleri uyardı.