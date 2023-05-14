Türkiye sandık başında: Milyonlarca seçmen oy kullanıyor! Görevliler sandık yemini ederek göreve başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yur genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek. Seçimlerin neticesinde, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve Parlamento üyeleri belirlenecek. 10 yıldır görev başında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'a karşı mücadele edecek. Pusulada adı bulunan bir diğer aday Muharrem İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. YSK, yaptığı açıklamada İnce'ye verilen oyların geçerli olacağını açıkladı.