Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut'ta Mehmetçik fırtınası

Soykırımcı İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Lübnan'a Mehmetçik ayak bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. İnsani yardımların gemiden indirilmesi sonucu Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı. Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi koruyacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı." ifadelerini kullandı. İşte Lübnan'da esen Mehmetçik fırtınası ve tahliye operasyonunda detaylar...