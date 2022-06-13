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Türkiye korkusu Yunanistan'a PKK gibi hendek kazdırttı!

Türkiye korkusu Yunanistan'a PKK gibi hendek kazdırttı!
13.06.2022 00:43

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Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve adalar konusunda yaşanan krizi A Haber canlı yayınında yorumladı. Yunanistan'ın sınır hattında hendek kazdığı görüntülere atıfta bulunan Güçlü, “Yunanistan hendek kazıyormuş, herhalde bu hendek kazmayı PKK’dan öğrendiler” ifadelerini kullandı. Atina yönetimin Ege'deki adaları silahlandırmasını da yorumlayan emekli binbaşı, "Geçmişten örnek verecek olursak; Libya, Suriye, Karabağ'da nasıl bütün hesapları bozduysa Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradaki bütün hesapları bozar" dedi.

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