Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Azerbaycan ulusal lideri Aliyev’in doğumunun 100. yılına ortak kutlama

Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı için kutlama programı düzenledi. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in kutlama mektubunun okunması ve açılış konuşmaları ile devam etti.

"Bir millet iki devlet kavramının ete kemiğe büründüğü bir noktadayız"

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, burada yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2023 yılının Haydar Aliyev yılı ilan edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Ulusal liderin 100. doğum yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını bu sene kutluyoruz. Türkçede bir laf var, 'asırlık çınar' derler. Haydar Aliyev'in Azerbaycan için yaptıkları, Azerbaycan için ön gördüğü gelecek artık gerçekleşmiş durumda ve Türkiye Cumhuriyeti artık 100. yılını yaşıyor. Bu duygular hem Azerbaycan hem Türkiye halkı için bir millet iki devlet kavramı her ikisinin de kalbinde asırlık çınar gibi kök salmıştır ve hiçbir zaman da çıkarılamayacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ile ulusal liderimizin 100. doğum yılını aynı anda Azerbaycan-Türk ilişkilerinin bir millet iki devlet kavramının ete kemiğe büründüğü zirve noktasına geldiği bir noktada kutluyoruz."

Eldar Aliyev'in konuşmasının ardından program, 'Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikası ve Azerbaycan' konulu sempozyumun icra edilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akif Gasımov ile davetliler de katıldı.