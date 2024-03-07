SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 18:57

Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı

İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasıyla ilişkilerde önemli bir eşiği atlayan Türkiye ve ABD, dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak Stratejik Mekanizma ile iş birliği alanlarını genişletme ve sorunların çözümünde ilerleme sağlama amacında. Stratejik Mekanizma toplantılarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık edecek. Fidan’ın temaslarının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın CIA Başkanı William Burns ile yaptığı görüşmelerin hemen ardından gerçekleşmesi Ankara-Washington hattında son dönemde artan diyaloğa işaret ediyor. Gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Türk Kızılayı'nın 7'nci 'İyilik Gemisi' Gazze'ye uğurlandı!
07.03.2024Perşembe
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'da açıkladı: "Türkmenistan gazı için 3 alternatif var"
07.03.2024Perşembe
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için 'kırmızı bülten' talebi!
07.03.2024Perşembe
CHP'de DEM'e dokunan yanıyor! Sezgin Tanrıkulu'ndan Burcu Köksal'a sert tepki: DEM'le 'ittifak' itirafı
07.03.2024Perşembe
CHP'li Özgür Özel yine adayları karıştırdı! İşte o anlar…
07.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Yabani 26. bölüm fragmanı izle! 00:45
Yabani 26. bölüm fragmanı izle!
07.03.2024Perşembe
Emekliye 7 büyük destek! Refah payı ve taban maaşlar artışları sürecek 06:47
Emekliye 7 büyük destek!
07.03.2024Perşembe
Yazar Eylem Tok ve oğlu neden Mısır’a kaçtı? 02:36
Yazar Eylem Tok ve oğlu neden Mısır'a kaçtı?
07.03.2024Perşembe
CHP yandaşı İsmail Küçükkaya’dan Özgür Özel’e çağrı: Burcu Köksal’ı adaylıktan al İstanbul gidiyor 01:21
CHP yandaşı İsmail Küçükkaya’dan Özgür Özel'e çağrı
07.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA