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Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal bakın nereliymiş!

Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal bakın nereliymiş!
13.06.2023 22:34

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Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı, Hababam Sınıfı, Sahte Kabadayı, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü ve daha nicesi... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Türk sinemasının gülen yüzü Sunal'ın hayatı televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerinin ardından merak edip araştırılmaya başlandı. Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Malatya'nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan Kemal Sunal, babasının İstanbul'a gitmesi ile İstanbul'da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor.

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Türk sinemasının usta isminin memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki Kemal Sunal aslen nereli? İşte memleketi..

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11 Kasım 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Sunal aslen Malatyalıdır.

Oynadığı karakterler ile Türk sinema tarihine damga vuran Kemal İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailenin en büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi bulunmaktadır.

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1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın bu evlilikten Ali ve Ezo isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

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