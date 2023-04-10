Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlanıyor. Teşkilatın yaş günü için hazırlanan tanıtım videosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 178'inci yıl filmi, 'deprem' teması üzerine kuruldu. Orman yangınları, sel, pandemi ve son olarak deprem gibi olağanüstü durumlarda, Türk Polis Teşkilatı'nın daima milletinin yanında olduğuna vurgu yapılan videonun mottosu; 'Biz Oradaydık' ve 'Daima Yanınızdayız' oldu. Aynı zamanda belgesel niteliği de taşıyan filmde yer verilen görüntüler, gerçek hayattan kesitlerden oluştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Aktaş paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında 'güven ve huzurun' hakim olması için büyük bir gayret, üstün bir performans ve kararlı bir irade ortaya koyan Emniyet Teşkilatımız, 178 yıldır milletimizin daima yanında ve emrindedir. Üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirme gayesiyle, birikimimiz, tecrübemiz, donanımımız ve kabiliyetimiz çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla sürdürdüğümüz bu mücadelede hiç şüphe yok ki en büyük dayanağımız aziz milletimizdir. Gerek beşeri, gerek fiziki ve teknik kapasitesi itibariyle gücünün zirvesinde olan Teşkilatımız, güvenli geleceğe karşı sorumluluğunu yerine getirmek için gereken adımları tereddütsüz atmakta ve her alanda 'sıfır kayıp' ilkesi ile hareket etmektedir. Hiç şüphesiz ki, devletimizin ve milletimizin bize sunduğu bu imkânları en verimli şekilde kullanmak, en üst seviyede güvenlik hizmeti sunmak ve milletimizin bize olan teveccühüne layık olmak, bizim için hem bir görevdir hem de bir onur vesilesidir" sözlerine yer verdi.

'TEŞKİLATIMIZIN 178'İNCİ YILI KUTLU OLSUN'

Emniyet Teşkilatının, hayatın her alanında ortaya koyduğu gayreti vurgulayan Aktaş, "Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, genel asayişin ve Trafik düzeninin sağlanması ve suçu önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, doğal afetler sonrasında da arama- kurtarma faaliyetleri, hayatın normale dönmesi ve asayiş ortamının sağlanmasında da sahada büyük bir gayret ortaya koymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize Teşkilatım ve şahsım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, şan ve şerefle dolu iki asra yaklaşan mazisinin gururunu taşıyan Teşkilatımızın 178. yılı kutlu olsun!" dedi.