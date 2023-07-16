Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot: Vecihi Hürkuş! "Saati rehine elli lira aldım" notunun anlamlı hikayesi

Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan, İstiklal Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarında hem havada hem karada mücadele eden, havacılık okulu açan, ilk Türk hava yollarını kuran Vecihi Hürkuş, macera dolu hayat hikayesiyle kendisinden sonraki nesilleri de etkiledi. ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer, "Vecihi Hürkuş halen bir ilham kaynağı. Halen ilham kaynağı olduğu için bugün tamamen Türk mühendislik aklının bir ürünü olan TUSAŞ'ın ürettiği yeni nesil askeri eğitim uçağımız 'Hürkuş' onun soyadını taşıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer, Türk havacılık tarihine adını yazdıran Hürkuş'un büyük çabalar sonucu ulaştığı küçük not defterine yazılı "Saati rehine elli lira aldım" cümlesinin izini sürdü.