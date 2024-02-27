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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 15:48

'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya’nın suç örgütüne düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi

20 Şubat’ta Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın suç örgütüne yönelik düzenlenen KAFES-44 operasyonunun detayları çıkmaya başladı. Çetinkaya’nın tüm mal varlığına el konulurken uyuşturucu trafiği de deşifre oldu. Güney Amerika’dan aldıkları sentetik uyuşturucuları kuru yük gemileriyle Muğla’ya getirdikleri tespit edildi. Öte yandan paraları da deniz aşırı ülkelerden 'Off Shore' hesaplara gönderip ticaretten kazanmış gibi gösterip Türkiye'ye sokmuşlar. Lüks saatlerle, ziynet eşyalarıyla, döviz bürolarıyla da piyasaya sürüldüğü belirlendi.

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