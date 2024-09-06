NETFLIX, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına soyundu. "Famagusta" isimli dizide Kıbrıs Barış Harekatı hedef alındı, Ada'daki Türklerin uğradığı soykırım haklı bir zemine oturtulmak istendi. Gelişme üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı. Böylelikle Famagusta, Yunanistan dışındaki hiçbir ülkede vizyona girmeyecek.