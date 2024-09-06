SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Türk düşmanı diziye RTÜK engeli: Yunanistan dışında yayımlanmayacak
Haberler Güncel Videoları

Türk düşmanı diziye RTÜK engeli: Yunanistan dışında yayımlanmayacak

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 17:23

NETFLIX, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına soyundu. "Famagusta" isimli dizide Kıbrıs Barış Harekatı hedef alındı, Ada'daki Türklerin uğradığı soykırım haklı bir zemine oturtulmak istendi. Gelişme üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı. Böylelikle Famagusta, Yunanistan dışındaki hiçbir ülkede vizyona girmeyecek.

SIRADAKİ VİDEO
Engin Polat’ın tahliyesine itirazı kabul edilmedi
06.09.2024Cuma
Engin Polat tahliye olacak mı?
06.09.2024Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kosova'da ‘FETÖ’yle mücadele mesajı
06.09.2024Cuma
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
06.09.2024Cuma
Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti
06.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktI! 03:39
Narin Güran'a ne oldu?
06.09.2024Cuma
Dilan Polat’tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım! 00:25
Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım!
06.09.2024Cuma
Son dakika: Engin Polat tahliye edildi 14:50
Engin Polat tahliye edildi
06.09.2024Cuma
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Vurguncu İstanbul’da yakalandı 03:32
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon!
06.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA