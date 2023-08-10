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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 00:44 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 01:40

Tunceli’de Ekrem İmamoğlu’na tepki: ‘’Neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıyorsun?’’

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye gitmişti. Yaşanan gerilime rağmen kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu arayıp rol çeken İmamoğlu'nun mutluluk pozları tartışmaları beraberinde getirmişti. Tüm bu yaşananların gölgesinde ziyaret sırasında ortaya çıkan ilginç bir diğer detayın ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabalarının Ekrem İmamoğlu'nu fırçalaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun akrabaları, İmamoğlu’na, ‘Baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdi.

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