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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 08:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 10:09

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar

Kuzey Irak’ta şehit olan kahraman askerlerimiz için bugün Türkiye’deki tüm okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Ankara’daki bir okulda bir dakikalık saygı duruşuna katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin emperyal güçlerin taşeronu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7’den 70’e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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