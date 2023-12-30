TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrıda bulundu. Erdoğan, "Yılın ilk gününde; İsrail naziliğinin durması ve tüm dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08:30'da, ailelerimizi Galata Köprüsü'nde buluşmaya davet ediyoruz." dedi.