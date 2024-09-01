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TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması! İstanbul Valiliği duyurdu

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024, 12:56

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Beşiktaş Levent'teki tesislerine giden Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için havuza alınmadı. Dernek Başkanı Oğuz Tongsir yaşanan skandal karşısında "Dernek bizim kurallarımızla yönetiliyor" sözleriyle üste çıkmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Tongsir yönetimindeki TSYD yaptığı "sözde özür" açıklamasında çirkin ifadeler kullanmayı sürdürdü. Açıklamada "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." denildi. İstanbul Valiliği, TSYD'ye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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