Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koyma, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etme amacıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 top mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 12 bin fişek, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği yanaklığı, 139 kilo esrar, 22 tüp, 76 uyku tulumu, 2 akü, 3 terörist kıyafeti, 8 çadır, 1 panço, 23 jelikan bidon, 1 kömür sobası, 3 pil bloğu, 1 rüzgar ölçer cihazı, 2 video oynatıcı, 3 şarj adaptörü, 1 el feneri, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar, depo içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.