TSK İnsani Yardım Tugayı bir kişiyi daha kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayının Doğal Afet Kurtarma Taburu, saat 18:20'de Hacer Demir isimli bir kişiyi daha kurtardı. Hacer Demir'in 14 yaşındaki kızı Sultan Demir'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TSK İnsani Yardım Tugayımızın Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, saat 18.20’de Hacer Demir isimli vatandaşımızı sağ olarak kurtardı. Hacer Demir’in 14 yaşındaki kızı Sultan Demir’in ise maalesef cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerine yer verdi.