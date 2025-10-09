PODCAST CANLI YAYIN
Trump sosyal medya hesabından duyurdu: "İsrail-Hamas ateşkesi imzaladı"

Trump sosyal medya hesabından duyurdu: "İsrail-Hamas ateşkesi imzaladı"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. ABD Başkanı, "İsrail ve Hamas’ın barış planımızın ilk aşamasını onayladıklarını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail’in anlaşmayla belirlenen hatta kadar askerlerini çekeceği anlamına geliyor. Bu adımlar, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışın ilk adımlarıdır. Tüm taraflara adil davranılacaktır. Bu, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki tüm ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün. Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle