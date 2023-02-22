TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde etüt çalışması başladı! "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını aktararak, "2 ay içerisinde 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılacak binlerce konutun etüt çalışmaları tamamlanmadan projelendirmesine başlanmayacağını bildirdi.