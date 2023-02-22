Haberler Güncel Videoları TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde etüt çalışması başladı! "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde etüt çalışması başladı! "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde etüt çalışması başladı! "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak"
22.02.2023 21:02

OTOMATİK OYNAT

Güncel 15:12
Bakan Kurum: "Cumhuriyet...
Güncel 00:18
ABD Başkanı Biden, Polonya...
Güncel 00:31
Depremin 17. gününde enkaz...
Güncel 02:48
İzmir'de şehide yürek yakan...
Güncel 04:37
Başkan Erdoğan, enkazdan 248...
Güncel 13:59
Yıkımı durdurulan Galeria...
Güncel 01:49
Başkan Erdoğan, depremzede...
Güncel 02:16
TBMM EYT gündemi ile açılacak!
Güncel 05:38
"Kıyamet kopuyor zannettim"
Güncel 02:24
Artçılar Marmara depremini...
Güncel 06:31
"Depreme dayanıklı" denilen...
Güncel 01:00
Sobayı benzinle tutuşturunca...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını aktararak, "2 ay içerisinde 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılacak binlerce konutun etüt çalışmaları tamamlanmadan projelendirmesine başlanmayacağını bildirdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA