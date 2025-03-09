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Tokat’ta iki kişi takla atan cipten sağ kurtuldular
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Tokat'ta iki kişi takla atan cipten sağ kurtuldular

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 08:57

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tokat'ın Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Amasya’dan Erbaa’ya giden O.Ş. (19) idaresindeki 60 BB 285 plakalı cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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