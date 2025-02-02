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Tokat’ta dehşet anları kamerada: Pompalı tüfekle saldırıp motosikletle kaçtılar
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Tokat’ta dehşet anları kamerada: Pompalı tüfekle saldırıp motosikletle kaçtılar

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 16:01

Tokat'ta kız meselesi yüzünden motosikletle kovalanan 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İddiaya göre, Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan M. M. B. ve Ö.K. ile B.E. ve E.Ç. karşılaştı. Motosikletteki B.E. ve Ö.K., pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K'ye ateş etmeye başladı. Ö.K. olay yerinde bacağından yaralanırken M.M.B. ise koşmaya başladı. B.E.ve Ö.K. motosikletle kovaladığı M.M.B'yi cadde üzerinde ateş ederek elinden yaraladı. Ardından da motosikletle olay yerinden kaçtılar. Yaşanan kovalamaca çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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