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Tokat-Sivas yolunda kış lastiği ve zinciri olmayanlara izin verilmiyor
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Tokat-Sivas yolunda kış lastiği ve zinciri olmayanlara izin verilmiyor

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 00:15

Karın etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda kış lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor. Kentte gece saatlerinde itibaren başlayan kar devam ediyor. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kardan dolayı çok sayıda tır ve çekicinin yolda kalması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Çamlıbel beldesi girişinde yaptıkları uygulamada zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici ve tırlar bir dinlenme tesisinde bekletiliyor.

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