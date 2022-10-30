Togg'a bir renk daha! Başkan Erdoğan istedi Karadeniz yeşili de eklendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası büyük coşkuyla açıldı ve hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği tesisle birlikte Üretim bugünden itibaren başlıyor.

İlk üretilecek otomobiller test edilip sertifikasyonlarını aldıktan sonra 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacak.

ERDOĞAN'DAN YENİ RENK TALEBİ

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı ve böylece Togg'un renk kataloğuna yeşil de girmiş oldu.

TOGG RENKLERİ

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.