Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.

Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.