RAMAZAN İMSAKİYE
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Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek

Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek
31.03.2023 18:02

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Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.

Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.

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