TİP'li Barış Atay "baraj patladı" yalanına çanak tuttu

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de A Haber yayınına bağlanarak iddiaların yalan olduğunu söylerken, "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan güvenlik güçleri de "baraj patladı" yalanının bölgede yağma faaliyetleri yapılmasına zemin hazırlamak için ortalığa salındığına yönelik uyarılarda bulundu. Bölgede bulunan TİP'li milletvekili Barış Atay'ın da katıldığı bir canlı bağlantıda "Baraj patladı" yalanını söylediği ve halkı paniğe sevk ettiği ortaya çıktı.