Tim komutanı Uludereli Nimet Encu şehit oldu! Başkan Erdoğan şehidimizin ailesine taziye dileklerini iletti

Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada Tim Komutanı Uludereli Nimet Encu şehit oldu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan acılı aileyi arayarak taziye dileklerini iletti.