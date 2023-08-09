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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 00:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 00:40

Nijer'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer!

Son dakika haberleri... Türkiye, Nijer’deki sivillerin tahliyesi için harekete geçti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz." diyerek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'de yaşanan bu olayların ardından Türkiye, Nijer'de yaşayanan Türk vatandaşları için harekete geçti.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz." diyerek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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