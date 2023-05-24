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The Washington Post depremzedeye sordu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek: Reisin yanındayız

The Washington Post depremzedeye sordu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek: Reisin yanındayız
24.05.2023 10:25

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14 Mayıs seçimlerinden yüzde 49.5 oranıyla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin derinden sarstığı 10 ilde büyük bir destek yakaladı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi ABD gazetesi Washington Post, deprem bölgesine giderek seçmenlerin nabıznı tuttu. Başkan Erdoğan'ın kendilerini yalnız bırakmadığını belirten depremzedeler, yapılan yardımların unutulmadığını vurgulayarak "Reisin yanındayız" mesajını verdi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından; muhalefet seçmeni depremzedelere ağır hakaretlerde bulunurken; CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de otelde ağırlanan mağdurları kağı önüne koymuştu.

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