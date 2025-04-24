Terörsüz Türkiye sürecinde kritik görüşme! İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bakanlıkta DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün sağlık sorunları sebebiyle görüşmeye DEM Parti adına Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit, Sezai Temelli ve DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan katılıyor. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine giden yolda atılması beklenen bazı hukuki adımlar ve yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmede ele alınan konuları aktardı.