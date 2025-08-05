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Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısı bugün! İşte detaylar...

Terörsüz Türkiye sürecini Meclis çatısı altına taşıyacak olan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu, 48 üyesiyle mesaisine bugün başlıyor. Yapılacak ilk toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluk aranacak. PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlanacak. Toplumsal entegrasyon tartışılacak. Sürecin sonunda ulaşılacak nokta, bir af ya da cezasızlık olmayacak. İşte komisyona dair merak edilen tüm detaylar...

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