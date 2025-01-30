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TEM’de bariyere çarpan cip devrildi; 1 ölü 1 yaralı
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TEM’de bariyere çarpan cip devrildi; 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 08:55

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Volkan Artun idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.

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