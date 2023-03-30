Tekirdağ’da parfüm fabrikası alev alev yandı! 5 saat sonunda kontrol altına alındı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Art arda patlamaların yaşandığı fabrika alevler içinde kaldı.







Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandaki fabrikalara sıçrama ihtimali olan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri canla başla çalıştı.





DEV YANGIN İLÇENİN HER YERİNDEN GÖRÜNDÜ: SAHURA KALKANLAR ALEV TOPUYLA UYANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm deposunda meydana gelen büyük çaplı yangın ilçenin her köşesinden görüldü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ilçede yaşayan vatandaşlar, sahura alev topuyla uyandı.





5'İNCİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 5'inci saatte kontrol altına alınabildi. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sık sık patlamalar meydana geldi. Patlamalarda fırlayan parfüm kutuları metrelerce mesafeye savruldu.





Öte yandan, yangında çatısı çöken depo bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldıkları yangında soğutma çalışmalarında devam ediyor.





FABRİKANIN SAHİBİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Fabrikanın sahibi şirketten de yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fabrika deposunda saat 01.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması e büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" denildi.