Tekirdağ'da mağdur edilen depremzedelerden CHP'ye tepki

Kahramanmaraş merkezli Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Tekirdağ Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar CHP tarafından imza atılan büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde büyük bir başarı göstermesi CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız etti. Hıncını depremzedelerden çıkarmak isteyen CHP'li belediye depremzedeleri kapı dışarı etti! Mağdur olan depremzedeler duruma tepki gösterdi. Bizi bunlar öldürdü diyen vatandaş, "Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.