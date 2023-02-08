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Tekbir sesleri eşliğinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekbir sesleri eşliğinde kurtarma çalışmaları sürüyor
08.02.2023 00:36 - Son Güncelleme: 08.02.2023 00:57

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Diyarbakır'da, AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde yıkılan yapıların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bağlar ilçesi Medine Bulvarı üzerinde yıkılan 8 katlı Yoldaş Apartmanında tekbir sesleri eşliğinde süren kurtarma çalışmalarında enkazdan Hasan Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yoldaş Apartmanında ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda depremin 43'üncü saatinde Hasan Kaya isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cenaze teşhis edildikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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