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TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı

TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı
09.02.2023 01:12 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:23

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar gemisinin, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar gemisi, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dâhil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştı. Ayrıca TCG SANCAKTAR tarafından nakledilen iş makineleri ve yardım malzemeleri de İskenderun Limanı’na indirildi” paylaşımında bulundu.

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