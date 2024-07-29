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TBMM'de
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:45

TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki

CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan masaldır" şeklindeki skandal sözlerine tepkiler dinmiyor. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı. Hulusi Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullandı. Hulusi Akar'ın sözleri CHP ve DEM'i rahatsız etti.

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