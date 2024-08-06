PODCAST CANLI YAYIN
TBMM hukuk heyeti Lahey'e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'den A Haber'de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 20:47

TBMM hukuk heyeti Lahey'e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'den A Haber'de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 20:47   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 20:47

Türkiye İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof Dr. Cüneyt Yüksel A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yüksel yaptığı açıklamalarda, "7 Ekim'den önce İsrail, büyük bir katliama bütün dünyanın gözü önünde maalesef imza attı buna imza atmaya da devam ediyor. Biz daha ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu suçların; savaş suçları, insanlığa karşı olan suçlar ve soykırım suçu olduğunu söyledik. İsrail katliamlarının hesabını verecek." dedi. Yüksel, konuşmasının devamında da yarın Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe sunacaklarını belirterek, "Filistinlileri sonuna kadar haklı davasında savunacağımız söyleyerek nihayetinde bu çalışmalar tamamlandı. Yarın Türkiye saati ile 17.30, Lahey saati ile 15.30'da Uluslararası Adalet Divanı'na giderek artık başvuru dilekçemizi oraya sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı!
06.08.2024Salı
Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı: 3 polis yaralandı
06.08.2024Salı
Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı
06.08.2024Salı
MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06.08.2024Salı
Türkiye, İsrail’e açılan soykırım davasına müdahil oluyor!
06.08.2024Salı
Bunlar da Var
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin’i final setinde yendi: 3-2 01:08
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin'i final setinde yendi: 3-2
06.08.2024Salı
Kırıkkale Salakyurt’ta cinayet: Tarla sulama meselesi silahlı kavgaya döndü: 3 ölü! | VİDEO 00:56
Salakyurt'ta cinayet: 3 ölü!
06.08.2024Salı
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! 3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi tarafından böyle öldürüldü 00:19
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
06.08.2024Salı
Tekirdağ’da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı 01:20
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı
06.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA