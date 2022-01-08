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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına canlı yayında anında yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına canlı yayında anında yanıt
08.01.2022 23:15

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 'Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın girişimi üzerinden kendisini mağdur göstererek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi. Canlı yayına önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

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ŞENTOP CANLI YAYINA BAĞLANDI
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt canlı yayına bağlnan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"TBMM BAŞKANI'NIN GÖREVLERİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
Canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kılıçdaroğlu diyor ki; 'MEB'den randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı sahip çıkmalıydı, devreye girmedi.' Siyasi parti temsilcileriyle günlük meselelerle ilgili polemiğe girmem, girmeyeceğim. Bu ilk değil o bakımdan devam edeceğini düşündüğümden açıklama yapmak istedim. Ben TBMM Başkanıyım, ben bu sıfatımın yanında hukukçuyum. Muhtelif dersler verdim. Bir vekilin anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında TBMM Başkanı'nın nasıl müdahale edeceğini gayet iyi biliyor." diye konuştu.

"TBMM BAŞKANI SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ"
Kendisinin ve bulunduğu makamın her taleplerini yerine getirecek bir makam olmadığının altını çizen Şentop, "Siyasi malzeme yapılmamı yanlış buluyorum. Oyunlar kurabilirler, kendileri ve kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek, ağır bir şekilde itham etmek yanlıştır ve çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istediği gibi konuşsunlar ama kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Meclis başkanından böyle bir siyasi çalışmanın yanlış olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"DAHA ÖNCE CHP'LİLER DE DAHİL YÜZLERCE MİLLETVEKİLİ MEB'E GİTTİ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gerçek bir Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söyledim." sözleri üzerine yeniden söz alan Şentop, "Sözlerinde 'gerçek meclis başkanı' olarak bahsediyor, ben gerçek başkanıyım. Anayasa ve içtüzüğe göre seçildim. O zaman sayın genel başkanın da genel başkanlığı tartışılır. Asgari nezaket ve hukuk çerçevesi içerisinde kalalım. Daha önce yüzlerce milletvekilinin farklı siyasi partilerin gittiği bakanla görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu durumu çok yanlış buluyorum, bu bir yanlış anlaşılmadır. TBMM Başkanı neden benim yanımda değil, neden kapılar kapalı? Özel bir planlamayla iş yapmak istiyorsunuz, Buyurun yapın ama bir malzeme olmadığım için beni suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

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