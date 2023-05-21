TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da konaklama kararına son verilen depremzedeleri ziyaret etti

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'dan yüzde 5 daha az oy almış, muhalifler sonucu hazmedememişti. Özellikle deprem bölgesinde vatandaşın Başkan Erdoğan'ı tercih etmesiyle birlikte CHP'li belediyeler depremzedelere insanlık dışı muamelelerde bulunmuştu. CHP'li Tekirdağ Belediyesi, depremzedeler konakladığı yerden tahliye etmiş skandal gündeme bomba gibi düşmüştü. Depremzedeler yaşadıklarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a anlattı. Hakarete maruz kaldıklarını aktaran depremzedeler belediye çalışanlarının kendilerine, "Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?" dediklerini söyledi.