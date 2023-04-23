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TBMM 103 yaşında! Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM 103 yaşında! Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
23.04.2023 15:01

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Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TBMM’nin kuruluşunun 103 yılında Genel Kurul’da 23 Nisan özel oturumu düzenlendi. AK Parti adına konuşan Binali Yıldırım, “Yıllardır Büyük Türkiye davasına hizmet ettiğim bütün yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Onların akıl teri sayesinde milletimize hizmet etik, eserler verdik. Yüzümüz ak alnımız açık oldu. Sizlere veda ederken Allah milletimizi, devletimizi daima payidar kılsın Türkiye düşmanlarına fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz dayanışma ruhumuz daim olsun.” dedi. Binali Yıldırım konuşmasının sonunda elinde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu sonrasında bayrağı öpüp başına koydu.

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