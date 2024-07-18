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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 22:09 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 22:09

“Tavuk yok" dediği tilkiyi makarna ile besledi! İşte renkli anlara sahne olan o görüntüler

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Topuk köyünde ikamet eden Adil Bostancı, akşamları evinin önüne gelen tilkiyi beslemeye başladı. Tilkiyi elleriyle beslediği anları cep telefonuyla kaydeden Bostancı, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tilkiyle sohbet eden Bostancı'nın, “Tavuk yok, bu akşam makarna ile idare edeceksin” diyerek sesleyen Bostancı'nın “Kamil, tavuk yok bu akşam makarna ile idare edeceksin. Gel biraz makarna ye. Kamil, utanma ye makarnayı. Nazlanma, gel makarnanı ye. Afiyet olsun, bir tanede kola söyleyeyim mi? Sağa solu bakma, köpek yok merak etme. Yemeğini ye sen. Bugün akşam teksin, arkadaşın nerede, kola ikramımız yok ama idare edeceksin artık. Kamil, doydun mu? Bir porsiyon daha makarna söyleyeyim mi? Karnın doydu mu, doğrusu söyle” sözleri renkli anlara sahne oldu.

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