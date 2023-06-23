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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı! "Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için Ankara'ya yürüyorum"

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı! "Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için Ankara'ya yürüyorum"
23.06.2023 22:15

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından 2'nci kez 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. 'Başkaldırıyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özcan, 3 Temmuz'da 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirtti. Özcan, "Kendi kurduğu 6'lı masada, siyasi rüşvetle kendini cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. 13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

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