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Tanju öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Tanju öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 18:45

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan ve aramaların üçüncü gününde Akçakışla göletinde ölü olarak bulunan Tanju Oğuz, meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Tanju Oğuz, 4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kayıp olarak aranıyordu. 7 Mart Perşembe günü 16.00'da arama çalışmalarının yürütüldüğü Akçakışla Göletinde cansız bedenine ulaşılan Oğuz'un cenaze merasimi memleketi olan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlendi. Törene Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, merhumun ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sarıkaya Çarşı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Tanju Oğuz'un cenazesi Sarıkaya Mezarlığına defnedildi.

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