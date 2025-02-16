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Taksim’de arkadaşının fotoğrafını çeken turist kapkaça uğradı; o anlar kamerada
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Taksim’de arkadaşının fotoğrafını çeken turist kapkaça uğradı; o anlar kamerada

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 10:31

Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre Türkiye'ye gelen Endonezyalı Maila Zulaeva F. (22), arkadaşlarıyla Taksim’e gitti. Caddede yürüyen 3 arkadaştan biri, Maila Zulaeva F.’den fotoğrafını çekmesini istedi. Kadın turist fotoğraf çekeceği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından cep telefonu çalındı. Neye uğradığına şaşıran kadın önce yere düştü ardından kalkıp şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli ara sokaklarda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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