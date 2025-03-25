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Takip ettiği husumetlisini bacaklarından vurdu
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Takip ettiği husumetlisini bacaklarından vurdu

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 14:43

Bursa’da bir kişi olduğu kişinin işletmesine gidip silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kişi bacaklarından yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul işiyle uğraşan Sıddık A.’yı (42) takip eden husumetlisi, iş yerine gelip bir süre etrafı kolaçan etti. Kapüşonlu saldırgan, Sıddık A.’nın dışarı çıkmasıyla silaha sarılıp ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kişi, 3 kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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