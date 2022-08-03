Tahıl taşıyan Razoni gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.

DENETLEME TİMİ GEMİYE HAREKET ETTİ

Gemide Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu bir tim denetim yapacak. Denetimlerde bulunacak yaklaşık 20 kişilik tim saat 10.20 sıralarında gemiye hareket etti.

DENETİM YAPILDI

Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılıyor. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.

Gelen son dakika bilgisine göre denetim sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığının son açıklamasında "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadelerine yer verildi.

DENETİM SAATİNİ MSB AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

BEYRUT'A HAREKET EDECEK

Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

TAHIL TAŞIYAN İLK GEMİ

Razoni, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan sonra Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemi oldu. Sierra Leone bayraklı Razoni gemisi önceki gün 27 bin ton mısır yüküyle Ukrayna'dan ayrıldı. Gemi kontrol noktası olan İstanbul'a dün gece geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir" denildi. Ukrayna limanlarındaki tahıl ürünlerinin güvenli sevkıyatını sağlamak için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak dün basın toplantısı düzenleyerek süreci anlattı.

Altunbulak, Lübnan'a giden geminin Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan heyetin İstanbul'da yapacağı denetimin sonucuna göre yoluna devam edeceğini söyledi.

MKM'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Altunbulak, "Merkezin vazifesi, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır. Merkezin görevi, girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak ve bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturarak, uygulamaktır. Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek" diye konuştu.

YENİ GEMİLER SIRADA

Razoni gemisinin faaliyetinin planlama aşamasından itibaren MKM tarafından yapıldığını ve takip edilmeye başlandığını aktaran Altunbulak, "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hali hazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Razoni gemisinin deniz koşulları nedeniyle bu gece (dün) yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında gemiye, Türkiye, RF, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir" dedi.

Dünyanın gözünün bu merkezde ortaya konulacak kollektif çalışmalarda olduğunu ifade eden Altunbulak, "Görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.