Sürü halinde yola fırlayan sokak köpekleri aynı anda 2 ayrı kazaya sebep oldu

Olay, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda seyir halindeki Doğan İncirli'nin kullandığı RS-690-T plakalı Audi marka otomobil Çolaklı Süral kavşağını geçtikten sonra aniden yola çıkan köpeklerden birisine çarparken, aynı istikamette seyir halindeki Sabri Özen'nün kullandığı 34 FKL 804 plakalı Fiat marka otomobil de başka bir köpeğe çarptı. Kazada; RS-690-T plakalı otomobilin küçük çaplı zarar meydana gelirken, 34 FKL 804 plakalı otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu. 34 FKL 804 plakalı otomobilin çarptığı köpek telef oldu.