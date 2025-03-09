SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sürü halinde yola fırlayan sokak köpekleri aynı anda 2 ayrı kazaya sebep oldu
Haberler Güncel Videoları

Sürü halinde yola fırlayan sokak köpekleri aynı anda 2 ayrı kazaya sebep oldu

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 12:19

Olay, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda seyir halindeki Doğan İncirli'nin kullandığı RS-690-T plakalı Audi marka otomobil Çolaklı Süral kavşağını geçtikten sonra aniden yola çıkan köpeklerden birisine çarparken, aynı istikamette seyir halindeki Sabri Özen'nün kullandığı 34 FKL 804 plakalı Fiat marka otomobil de başka bir köpeğe çarptı. Kazada; RS-690-T plakalı otomobilin küçük çaplı zarar meydana gelirken, 34 FKL 804 plakalı otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu. 34 FKL 804 plakalı otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

SIRADAKİ VİDEO
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adliyeye sevk edildi
09.03.2025Pazar
Antalya’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
09.03.2025Pazar
Gaziantep'te kontrolden çıkan yakıt tankeri başka araca çarparak devrildi: 2 yaralı
09.03.2025Pazar
Esenyurt'ta yasak yerden dönen sürücü kazaya neden oldu: O anlar kamerada
09.03.2025Pazar
Bayburt'ta şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar kamerada
09.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü 03:10
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü
08.03.2025Cumartesi
Erzurum’da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti 00:46
Erzurum'da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti
08.03.2025Cumartesi
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti 02:13
CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal!
08.03.2025Cumartesi
Diyarbakır’da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü 5 yaralı! 00:47
Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü 5 yaralı!
08.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN