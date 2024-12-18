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Suriye’de yeni dönem başlıyor: Türkiye’nin kritik rolü!
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Suriye'de yeni dönem başlıyor: Türkiye'nin kritik rolü!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 00:44 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 00:49

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından, Esad rejiminin devrilmesi Türkiye'nin dış politikasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mülteci krizi, sınır ötesi operasyonlar ve Esad ile ilişkiler gibi kritik başlıklar, hem iktidar hem de muhalefet açısından farklı stratejilerle ele alındı. Türkiye’nin, iç savaşın başlangıcından itibaren yaşadığı zorluklar ve bölgesel politikaları, bir kez daha gündemde. Esad’ın Rusya’ya kaçmasının ardından, Türkiye’nin Suriye’deki geleceği ve bu süreçteki stratejik adımları, ülkenin dış politikasındaki yönelimleri yeniden şekillendiriyor..

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