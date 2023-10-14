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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023, 16:31 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023, 16:35

Süre bitti, bombardıman arttı! İsrail sivillerle dolu Gazze’yi yeniden bombalamaya başladı!

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor. İşgalci siyonist ordu önce Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombalayarak katletti. Hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı. Morglar doldu taştı, şehit cenazeleri hastane önüne kondu. Öte yandan Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail gece boyunca kenti yoğun bombardımana tuttu. Masum Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerine bile saldırdı. İşgalci İsrail'in Gazze için verdiği sürenin dolmasının ardından yeniden bombardıman başladı.

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